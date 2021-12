Mulher confessa ter matado empresária e ex-companheira

A atendente de loja Joseane Andrade da Silva, 29 anos, se apresentou na manhã desta segunda-feira, 13, na 23ª delegacia (Lauro de Freitas) e confessou ter matado a facadas a ex-companheira, a empresária Fernanda Iara Marques Soares, 36, conforme informou a delegada Andrea Barreto Arrais.

Joseane, que responde inquérito em liberdade, negou que a motivação do crime foi financeira. "Joseane confessou o crime e disse que se sentiu triste e humilhada por ter terminado a relação com uma pessoa e permanecido na casa, além de ter sentido ciúmes do relacionamento da vítima com outra pessoa", afirmou a delegada, que preside o inquérito.

O crime ocorreu no dia 23 de dezembro no apartamento onde elas moravam, no condomínio Park Residencial Litorâneo, em Buraquinho, Lauro de Freitas. A atendente contou que Fernanda permitiu que ela continuasse morando no apartamento, pois sabia que não tinha para onde ir. Porém, sem se relacionarem, já o que romance havia acabado e Fernanda estava com outra pessoa.

Ela contou à polícia que, na noite do dia 22, saiu da casa de uma amiga, em Lauro de Freitas mesmo, e foi para o apartamento de Fernanda, onde chegou chateada por causa dos comentários das amigas sobre a situação dela. As amigas teriam, inclusive, questionado se ela iria deixar por isso mesmo.

