Mulher confessa que matou belga por não suportar agressões

Um belga foi assassinado pela esposa por volta 23h30, da segunda-feria, 24, no Loteamento Praia do Sol, na praia de Barra Grande, na Ilha de Vera Cruz. Louis Marot, 52 anos, foi atingido com três facadas no pescoço e morreu no local. Elaine Marques Marot, 28 anos, foi apresentada na delegacia de Mar Grande na tarde desta terça-feira, 25.

De acordo com informações do Departamento de Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), a mulher confessou o crime na delegacia. Ela disse que matou o marido após sofrer várias agressões e ter sido ameaçada de morte pelo companheiro. Eles estavam juntos há sete anos.

Em depoimento, Elaine, que é ex-garota de programa, também disse ainda que o belga tinha ciúmes de um amigo dela.

De acordo com as informações da 5º Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), Emile estava em uma casa alugada passando uma temporada com a esposa quando foi morto.

Elaine será levada para o Derca, de onde será encaminhada para o presídio feminino em Mata Escura. O corpo do belga já foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Santo Antônio de Jesus.

