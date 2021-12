Mulher confessa homicídio e é presa em Canabrava

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prenderam, nesta sexta-feira, 26, a suspeita da morte do zelador Joedson Carvalho Barbosa, vítima de arma branca, no bairro de Canabrava, na noite de quarta-feira, 24. A mulher foi encontrada pelos policiais no mesmo bairro onde o crime aconteceu.

De acordo com o delegado José Bezerra, durante depoimento, a suspeita, que se escondia na casa de amigos, confessou o crime e foi autuada em flagrante na 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central).

“A arma utilizada foi apreendida na noite do crime, no mesmo local e foi reconhecida pela autora. Ela será encaminhada para a audiência de custódia do Poder Judiciário”, detalhou o diretor.

