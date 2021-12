Mulher com braço esmagado em acidente passa por cirurgia

Uma mulher ficou presa e foi esmagada nas ferragens em um acidente entre um caminhão e um ônibus na manhã desta quinta-feira, 22, em frente ao antigo clube do Bahia, na Avenida Otávio Mangabeira, região da Boca do Rio, em Salvador. Outras cinco pessoas ficaram feridas. Informações preliminares davam conta de que a mulher teria tido o braço amputado, mas, segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), ela passa por uma cirurgia neste momento no Hospital Geral do Estado (HGE).

Segunda a Superintendência de Telecomunicações das Polícias Civil e Militar (Stelecom), o caminhão, que prestava serviço para a prefeitura municipal, colidiu na lateral do ônibus por volta das 10h, causando a tragédia.

Uma idosa de 70 anos sofreu um edema no rosto e foi encaminhada para o Hospital da Bahia. Já uma jovem de 19 anos, que teve apenas escoriações, se recusou a ser conduzida para o hospital. Os outros feridos, um homem de 23 anos e duas mulheres, foram levados pelo Samu para o 12º Centro.

Segundo a Transalvador, devido o acidente, o tráfego flui com lentidão na Av. Otávio Mangabeira, sentido Centro.



