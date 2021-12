Mulher cai em escada rolante de shopping após se desequilibrar

Uma mulher com dificuldade de locomoção caiu em uma das escadas rolantes do Shopping Barra, em Salvador, na tarde desta quinta-feira, 29, após se desequilibrar.

De acordo com a assessoria do centro de compras, a mulher, que não teve a identidade revelada, foi socorrida imediatamente pela equipe de brigadistas do shopping e liberada em seguida, sem ferimentos.

