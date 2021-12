Mulher cai de passarela na avenida Tancredo Neves

Uma mulher ficou ferida no início da tarde deste domingo, 16, após cair de uma passarela da avenida Tancredo Neves, em Salvador.

Segundo a informação de policiais que acompanham o caso, a mulher caminhava sozinha e teria passado mal, o que causou a queda. Dois agentes que realizavam ronda na região prestaram assistência à vítima.

Outras pessoas que presenciaram o fato informaram ao Portal A TARDE que ela falava ao celular quando foi alvo de um assaltante, que a teria empurrado da passarela.

Uma viatura da Polícia Militar foi deslocada e bloqueou duas faixas da via, segundo informações da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador). O trânsito, no entanto, já foi liberado.

Um médico que estava no momento do acidente acompanhou a vítima enquanto ela aguardava uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou às 13h10.

PMs fecharam duas faixas da via para o atendimento da vítima (Alan Oliveira | Ag. A TARDE)

