Mulher cai de ônibus em movimento e é atropelada na Estação Pirajá

Uma mulher foi atropelada dentro da Estação Pirajá, em Salvador, após cair de um ônibus no momento do desembarque, na tarde desta sexta-feira, 3. A vítima, que não teve o nome divulgado, descia do coletivo com uma adolescente que apresenta deficiência física, no colo.

O motorista do ônibus não teria visto que a dupla caiu, e continuou dirigindo o coletivo. A mulher foi atingida pelo veículo em um dos braços. Já a jovem de 15 anos não foi atingida. As informações foram confirmadas pela CCR Metro Bahia, que administra o espaço físico da estação. O acidente aconteceu das 12h30.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pela administração do terminal. A vítimas foram atendidas no local e levadas para o UPA dos Barris.

A CCR fez questão de ressaltar que, apesar de ser responsável pela administração do local, fica a cargo da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) mediar o fluxo dos veículos.

À nossa reportagem, o Núcleo de Operações da Transalvador (NOA), confirmou o caso e disse está recolhendo mais detalhes do incidente.

