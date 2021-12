Mulher baleada em Narandiba, morre no hospital

Uma das vítimas baleadas na avenida Edgard Santos, em Narandiba, na tarde do último sábado, 22, Lucidalva Reis da Silva, de 40 anos, morreu na madrugada deste domingo, 23, no Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), localizado no bairro do Cabula, em Salvador.

As informações estão no boletim de ocorrências da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

O caso ocorreu, por volta das 14h, no bairro de Narandiba, em Salvador. Segundo a Polícia Militar, três pessoas foram baleadas, além de Lucidalva, um homem, que não teve a identidade divulgada, morreu no local, e outro homem segue internado na unidade hospitalar com estado de saúde desconhecido.

A PM informou que agentes foram acionados para atender a ocorrência, mas nenhum suspeito foi localizado. A Polícia Civil investigará o crime.

