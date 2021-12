Mulher atacada com seringa na Liberdade é o 8º caso em Salvador

Mais uma pessoa foi espetada supostamente com uma seringa em Salvador. O novo caso foi registrado nesta quinta-feira, 20, no bairro da Liberdade. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesab), uma mulher procurou atendimento na rede estadual alegando que foi fincada por uma agulha.

Ela foi encaminhada para o Hospital Couto Maia, na Cidade Baixa, onde recebeu medicamentos para profilaxia de doenças infectocontagiosas.

Com esse caso, a Sesab registrou oito atendimentos deste tipo na capital baiana. Nem todas as vítimas registraram ocorrência na Polícia Civil. O último balanço do órgão, divulgado nesta quinta, 21, contabiliza quatro casos.

A polícia ainda não confirma a existência de um "maníaco da seringa" e também investiga se mais de uma pessoa teria ferido as vítimas. Isso porque o perfil dos supostos agressores relatado em depoimentos é diferente, segundo a polícia.

