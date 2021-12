Mulher arremessa objeto em Jaques Wagner e é detida

Uma mulher foi detida após arremessar um objeto no governador Jaques Wagner durante o cortejo em comemoração à Independência da Bahia, nesta terça-feira, 2. A assessoria do governador ressaltou apenas que houve uma confusão e que seguranças que trabalhavam no local contiveram uma mulher, de prenome Michele.

A assessoria não soube informar se o objeto arremessado foi um copo com água ou uma lata de cerveja e nem se Wagner foi atingido. A mulher foi capturada por Policiais do Batalhão de Choque e depois liberada.

As comemorações pelos 190 anos da Independência da Bahia começaram pouco depois das 8h. Na Lapinha, o governador, além de outras autoridades, participou do hasteamento das bandeiras, antes do início do cortejo, que seguiu para o Terreiro de Jesus, no Pelourinho.

<GALERIA ID=18453/> <GALERIA ID=18452/>

adblock ativo