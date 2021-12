Mulher agredida com ácido morre no Hospital do Subúrbio

A empregada doméstica Simone de Jesus Nogueira, de 29 anos, que foi agredida com um produto ácido, no dia 31 de julho, no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, morreu nesta quinta-feira, 5, no Hospital do Subúrbio. Ela estava internada, desde o dia em que sofreu o ataque, na unidade de terapia intensiva da unidade médica.

Simone teve queimaduras no rosto, tórax, braços e pernas. O Hospital do Subúrbio informou que ela morreu devido a uma complicação no quadro de saúde.

No momento do atentado, por volta das 5h30, Simone esperava o ônibus no ponto 'do Centro de Abastecimento de Paripe. A suspeita de cometer o crime, Jurineide Oliveira dos Santos, 39, que se apresentou à polícia no dia 1º de agosto acompanhada de um advogado e confessou o ataque, disse que jogou produto ácido na vítima por ciúmes de um motorista.

Jurineide afirmou que atirou na vítima um produto conhecido como Tufão, utilizado para desentupir pias e vasos sanitários.

Simone foi levada para o hospital por familiares. Segundo ocorrência policial registrada na unidade médica, ela informou que, dias antes do atentado, o motorista da empresa Praia Grande (linha Paripe/Pituba), conhecido como Val, teria dito que uma mulher estaria com ciúmes dela e poderia agredi-la.

A irmã de Simone, Mirian de Jesus, disse que ela era uma pessoa pacata e que não tinha nenhuma relação com o motorista.

Jurineide, que mora no bairro de Periperi e que também acabou se ferindo durante o ataque ao deixar cair um pouco do produto em um dos pés, responde em liberdade ao crime.

Produto jogado na vítima é utilizado para desentupir pias e vasos (Foto: Diego Mascarenhas | Ag. A Tarde)

