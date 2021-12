Mulher acusa vizinho de tentativa de estupro em elevador

Uma estudante de direito de 26 anos acusa um vizinho de tentar estuprá-la no elevador do prédio em que eles moram, no Parque Júlio César, no bairro do Pituba. O caso aconteceu no sábado, 6, quando a mulher subia para casa após retornar de uma festa.

Segundo a vítima, o homem já a esperava na área do elevador e entrou junto com ela no equipamento. A estudante denunciou o caso na 16ª DT (Pituba), onde o suspeito se apresentou nesta quarta-feira, 10, para dar esclarecimento. Ele foi acompanhado de dois advogados.

De acordo com Maria Selma, titular da 16ª DT, a denúncia foi apresentada no plantão de sábado, 6, mas o boletim de ocorrência foi registrado na segunda, 8. "Ela (a vítima) contou que, quando entrou no elevador junto com o homem, ele a atacou. Tentou beijá-la e apalpá-la", disse.

A estudante conseguiu sair do elevador e correu para casa. De acordo com a delegada, o homem, que seria um fisioterapeuta, teria entrado no apartamento da estudante. Ainda conforme Maria Selma, o vizinho estaria embriagado no momento da abordagem.

Após o homem deixar a casa, a vítima foi à portaria do prédio com parentes e descobriu que o suspeito que a tinha assediado era um vizinho. O nome dele não foi divulgado até o momento.

