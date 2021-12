Mulher achada em fosso ainda está no HGE

A mulher encontrada nesta segunda-feira, 8, no fosso de um elevador, na Avenida Heitor Dias, continua internada no Hospital Geral do Estado (HGE). Conforme informações da Sesab, Sheila Barbosa Soares, 22 anos, está bem e passa por exames. Mas ainda não há previsão de alta médica.

Ela foi encontrada por funcionários de uma obra com as mãos amarradas por um arame. Após ser resgatada por equipes do Corpo de Bombeiros e policiais da 37ª CIPM (Liberdade), Sheila disse que estava no fosso desde a tarde do último sábado, 5.

As investigações sobre o caso estão sob responsabilidade da 6ª DT (Delegacia Territorial/ Brotas). A autoria e motivação do crime ainda não foram identificadas, de acordo com a delegada Maria Dail Sá Barreto. Os policiais aguardavam Sheila retomar a consciência para interrogá-la, segundo delegada.

