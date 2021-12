Mulher acha que foi atacada com seringa e gera confusão em estação do metrô de Salvador

Um mal-entendido gerou confusão e constrangimento para um passageiro do metrô nesta quinta-feira, 27. Segundo informações da CCR Metrô Bahia, concessionária administradora do sistema, durante a manhã, na Estação do Metrô no Bom Juá, uma passageira achou que havia sido ferida com uma seringa por um homem.

A confusão se deu, porque ao passar pela catraca, o cartão de acesso do homem tocou no braço da mulher, que achou se tratar de uma seringa. Agentes de segurança do metrô foram acionados, e realizaram a abordagem do passageiro que não possuía nenhum objeto perfuro-cortante, concluindo, então, que tudo não passou de um mal-entendido.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), policiais da 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Sussuarana) foram até o local, mas a situação já tinha sido resolvida.

