Mudanças no trânsito causam congestionamento no Comércio

A modificação no trânsito de algumas vias ma região do Comércio, em Salvador, deixa o trânsito intenso, na tarde desta terça-feira, 2.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a região estar com tráfego intenso é normal, já que os motoristas ainda estão se acostumando com as mudanças.

As mudanças estão ocorrendo por conta das obras de requalificação da região, que vão durar cerca de 60 dias. Durante este periodo os agentes de trânsito e transporte irão ficar na região para orientar os condutores e pedestres.

