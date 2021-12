Mudanças na avenida ACM começam nesta quarta-feira

Os motoristas e pedestres que trafegam pela avenida ACM vão notar, a partir desta quarta-feira, 1º, uma série de mudanças em função das obras do bus rapid transit (BRT). As modificações, que devem durar um ano, são no trecho entre a Igreja Universal, na região do Iguatemi, até a Comercial Ramos, no sentido Lucaia. O canteiro do rio Camarajipe foi isolado por tapume, o ponto de ônibus remanejado para 350 metros adiante e, nos trechos em obras, a velocidade da via reduzida para 40 km/h.

As alterações, em um trecho de aproximadamente dois quilômetros, são necessárias para as obras de construção de viadutos, elevados, ciclovia e corredores exclusivos do BRT. A travessia do rio vai ter que ser feita pelas extremidades da área tapumada. Na pista marginal, os pedestres devem utilizar, na área isolada, a calçada da direita. Isso porque o passeio da esquerda foi reduzido ao longo do rio para a colocação dos tapumes.

O titular da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), Fabrizzio Muller, minimiza as alterações. “Neste momento da obra não haverá grande mudanças para o usuário, ao longo destes 12 meses poderão ter outras modificações, como, por exemplo, quando o elevado ficar pronto o trânsito vai ser desviado, mas isso tudo vai ser avisado com antecedência”, afirma.

Pedestres

Conforme informações da Transalvador, na pista principal da avenida ACM não vai haver espaço de passeio para pedestres ao longo do canteiro do rio, no sentido Lucaia, o que deve acontecer apenas na via marginal. A circulação de pessoas está proibida por conta da realização de obras pesadas dentro do canteiro e próximo à faixa de rolagem.

Além da calçada, o tapume ocupa uma parte da pista principal. Entretanto, o número de faixas para veículos continua a mesma, pois vai haver um prolongamento em direção ao canteiro central. Ainda de acordo com Fabrizzio Muller, o tempo dos semáforos, uma reclamação frequente de quem passa a pé pela via, será ajustado de acordo com as necessidades da população.

O ponto de ônibus próximo à Igreja Mundial do Poder de Deus, na avenida ACM, deixou de existir a partir desta quarta e foi remanejado para 350 metros adiante, próximo à sinaleira e faixa de pedestres. Também em função das obras, outro ponto na pista principal na região do Cidadela foi extinto. De acordo com a gestão municipal, ele fica na área de construção de um dos elevados previstos no projeto.

A Transalvador recomenda para quem pega o transporte público nesse local usar o ponto que fica logo depois da sinaleira que permite a travessia para o McDonald’s. Uma segunda opção é a outra parada de ônibus próxima à Comercial Ramos, que também não sofrerá modificação. O itinerário de linhas de ônibus não vai ser modificado.

Redução de velocidade

Nos trechos em obras, a velocidade vai ser reduzida para 40 km/h, porém os radares fixos não terão a medição alterada, mantendo o limite de 70 km/h. “O que a gente pede é que as pessoas fiquem atentas à sinalização e onde tem necessidade reduzam a velocidade, por uma questão de segurança”, explica o superintendente.

Para diminuir os eventuais engarrafamentos na região, equipes irão orientar e fiscalizar o tráfego. “Alguns transtornos podem acontecer, mas todos os órgãos estão engajados para mitigar ao máximo os transtornos”, finaliza Fabrizzio.

