Mudanças em linhas de ônibus de Salvador são adiadas

A terceira fase do plano de reestruturação das linhas de ônibus urbanos de Salvador, que estava prevista para este sábado, 16, foi adiada por questões operacionais. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) na noite desta quinta-feira, 14. A nova data, no entanto, ainda não foi definida.

Nesta etapa, as mudanças vão envolver as comunidades de Daniel Lisboa, Lapa, Caixa D'Água, Cidade Nova e Praia do Flamengo. Uma das principais alterações está na linha Caixa D'Água-Lapa, que terá o atendimento substituído. Com isso, os passageiros deverão utilizar a linha Caixa D’Água/Cidade Nova-Terminal Acesso Norte e, a partir de lá, integrar com o metrô até o Terminal da Lapa.

Segundo informações divulgadas pela prefeitura nesta quinta, a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) vai criar uma linha para ligar a Lapa ao Vale do Canela, além do reforço nas quatro linhas que partem da Praia do Flamengo com destino à Praça da Sé e a Estação Mussurunga.

Com as alterações, o roteiro Praia do Flamengo-Estação Mussurunga R1, que antes realizava 54 viagens por dia, passará a fazer 80 viagens diariamente. E a linha Praia do Flamengo-Estação Mussurunga R2 passará a ter oito viagens diárias a mais.

Já quem mora em Brotas e regiões próximas poderá contar com a integração entre as linhas Daniel Lisboa-Lapa e Lapa-Vale do Canela/Campo Grande. Essa terceira fase de reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo por ônibus está dividida em duas etapas. A seguinte estava prevista para ocorrer no próximo dia 23.

Confiras as mudanças:

