Mudança nos pontos de ônibus de 67 linhas gera dúvidas

O primeiro dia útil após o remanejamento nos pontos de ônibus de 67 linhas, entre urbanas e metropolitanas, que passam pela região do Iguatemi deixou motoristas e passageiros dos coletivos com muitas dúvidas e reclamações nesta segunda-feira, 4.

Passaram por alteração 30 linhas de ônibus da capital e outras 37 de transportes da região metropolitana. Para ajudar os usuários, 50 agentes, panfletos e painéis informativos foram disponibilizados nos pontos.

"Acredito que o metrô está saindo, e a tendência é melhorar. Mas, enquanto isso não acontece, temos que andar", disse a policial militar Fabiane Santos, 36 anos. Ela, normalmente, saltaria em frente à Madeireira Brotas, mas desceu no novo ponto, próximo à concessionária Americar, e foi andando até o local da antiga parada.

Condicionantes

Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade, as alterações são necessárias para dar continuidade às obras da Linha 2 do metrô, executadas pela CCR. A via exclusiva de ônibus deixa de existir.

"Uma condicionante para as mudanças foram os alargamentos das pistas em frente à Americar e ao lado do Hospital Sarah, na Paralela", explicou o secretário Fábio Motta.

Segundo o gestor, com a nova fase do metrô em funcionamento, haverá redução das linhas urbanas e as metropolitanas irão migrar para Mussurunga e Pirajá.

Confira as linhas que sofreram mudanças nos pontos de ônibus

Linha metropolitanas

