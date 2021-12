Mudança no Acesso Norte divide opiniões

Desde a última quinta-feira, 12, o terminal Acesso Norte virou parada para coletivos de 32 localidades de Salvador. O novo modelo de operação, que segue os moldes das estações Lapa e Pirajá, tem dividido a opinião entre os passageiros que transitam pelo local.

A mudança, que resultou na remodelação de 77 linhas, visa reduzir o período de viagem em até 50%. Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, a maioria dos roteiros destas linhas duram, em média, uma hora. Com a nova configuração da estação, o tempo cai para 30 minutos.

O aposentado Reinaldo Vaz, 65, afirma que a mudança é benéfica e espera mais agilidade para chegar ao destino final. “No início, sempre tem confusão. As pessoas não sabem direito como funciona, mas, aos poucos, vai melhorando. Eu venho de Pernambués e depois pego o metrô”, conta.

Analista administrativo, Erick Freitas, 35, acredita que agora o tempo de locomoção para chegar ao trabalho será menor: “Antes, eu saía da Caixa D’Água, passava pelas Sete Portas e pegava um grande engarrafamento para chegar a Portão. Agora eu pego Pau Miúdo, desço no Acesso Norte e, depois, o metrô. É bem mais rápido”.

Ele ressalta, no entanto, que falta organização dentro da estação e que os ônibus deveriam ter horários mais estáveis. “Às vezes, demora para passar ônibus. Além da questão de locomoção, pois a saída da estação fica comprometida devido ao congestionamento”, diz.

Já o passageiro Josenilton Fiúza, 34, acredita que a mudança traz menos transtornos para grande parte da população, mas alguns são prejudicados: “Não gosto desse sobe e desce de ônibus, além do fato de ter que ficar esperando. Eu podia ir direto para a Lapa, agora eu sou forçado a vir para o Acesso Norte, fazer a integração com o metrô. Mas, claro, muita gente se beneficiou”.

Reestruturação

A transformação do Acesso Norte em estação de transbordo integra a primeira fase do processo de reestruturação do sistema de transporte público.

A mudança, segundo a prefeitura, será realizada em quatro fases, implantadas de forma gradual até fevereiro de 2018. O processo de integração ônibus-metrô pode ser realizado por meio dos cartões do Bilhete Único ou pelo Metropasse.

De acordo com a assessoria de imprensa da CCR Metrô Bahia – concessionária que administra e opera o sistema metroviário de Salvador –, cerca de 70 mil pessoas passam pelo Terminal Acesso Norte diariamente. A expectativa é que esse número aumente após a mudança.

Até o fechamento desta edição, A TARDE tentou entrar em contato com a Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) para esclarecimento e detalhar sobre medidas a respeito da mobilidade interna da estação, porém não houve retorno.

Os principais bairros beneficiados com a mudança são Alto do Peru, Fazenda Grande do Retiro, Capelinha, Bom Juá, Pau Miúdo, IAPI, Santa Mônica, Conjunto Marback, Stiep/Centro de Convenções, Vale do Matatu, Cabula, Pernambués, Saboeiro, São Gonçalo do Retiro, Nossa Senhora do Resgate, Conjunto ACM/ Arraial do Retiro, Engomadeira, Arenoso, Tancredo Neves, Mata Escura/ Jardim Santo Inácio, Sussuarana/ Nova Sussuarana/ Novo Horizonte.

*Sob supervisão do jornalista Luiz Lasserre

adblock ativo