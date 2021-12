Mudança na região do Iguatemi divide opiniões

O primeiro dia de mudanças no trânsito na região do antigo shopping Iguatemi (atual Shopping da Bahia) registrou momentos e opiniões contraditórios.

Pela manhã, tanto a avenida Antonio Carlos Magalhães (ACM) quanto as ruas do entorno apresentaram movimento tranquilo. Do meio da tarde em diante, o cenário era de caos, com muito engarrafamento nas ruas internas e paralelas.

O congestionamento causou transtornos aos motoristas, principalmente por causa da falta de sinalização e semáforos nessas vias.

No final da tarde, um dos horários de pico no tráfego da área, o cruzamento das alamedas das Seringueiras e dos Umbuzeiros com a rua Clarival do Prado Valladares ficou completamente engarrafado.

Diante da confusão, agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) tentavam orientar os condutores para sanar o problema, sem sucesso aparente.

Na opinião do vendedor João Henrique Santana, 36 anos, a situação da região mudou pouco em relação à anterior. "Pelo que vejo, está a mesma coisa. Nesse horário, o engarrafamento é o mesmo de antes", disse.

Sobrecarga

Com as mudanças, algumas ruas, como a da Alfazema, passaram a receber tanto os veículos que saíam do centro de compras quanto os que tentavam fazer a volta para entrar no estabelecimento comercial.

Somando a isso, as obras de ampliação do estacionamento do shopping complicaram o trânsito pelo menos até o cruzamento da rua Alfazema com a Várzea de Santo Antônio. Nessa área, também sem sinaleiras, coube aos agentes de trânsito orientar os motoristas.

Quem seguia até as imediações do Edifício Thomé de Souza, ponto que anteriormente era tido como problemático, encontrava o trânsito livre tanto para entrar na ACM quanto para seguir rumo à pista que dá acesso à rua da Polêmica ou ao sentido Centro da via.

Já a rua sem nome entre o Hiper Bompreço e o Sam's Club, que agora possui mão única em direção à avenida marginal da ACM, apresentou, na tarde de segunda-feira, 20, um pouco de lentidão.

Na via marginal da avenida ACM, que teve fluxo invertido e agora segue em direção ao Caminho das Árvores e à avenida Tancredo Neves, a mudança parece ter funcionado. Durante todo o dia, o trânsito fluiu livre.

A Transalvador divulgou na noite de segunda, por meio de comunicado, uma avaliação do seu corpo técnico considerando o primeiro dia de alterações "positivo".

"Identificamos que deverá haver um pequeno ajuste nos tempos semafóricos", informou o superintendente Fabrizzio Muller. "Vamos tirar tempo das principais, que ficaram totalmente livres, e redistribuí-lo às vias marginais e transversais, mais carregadas", diz.

A mudança, segundo a nota do órgão de trânsito, deve ocorrer a partir desta terça, 20.

Jessica Sandes e Yuri Silva Mudança na região do Iguatemi divide opiniões

Transbordo

As alterações também afetaram, durante a manhã de segunda, a estação de transbordo do Iguatemi. Por volta das 11h30, havia ônibus parados no local devido a um congestionamento.

"Neste horário, não é comum essa situação, mas espero que seja passageira", torceu a massoterapeuta Rute Moreira, 31 anos.

Segundo Fabrizzio Muller, cerca de 80 profissionais - entre agentes, supervisores, engenheiros e programadores semafóricos - trabalharam no primeiro dia de mudanças e devem acompanhar o trânsito da região nas próximas semanas.

A expectativa da Transalvador é que as oito intervenções realizadas otimizem o tempo dos condutores de veículos em até 30%.

Taxistas reclamam

De acordo com taxistas que trabalham no entorno do Shopping da Bahia, as alterações no trânsito da região aumentaram de 300 metros para 3 quilômetros o percurso entre o estacionamento dos carros (atrás do estabelecimento) e o ponto de táxi, situado na frente.

"Estamos perdendo antes de começar a trabalhar. Uma distância grande, com congestionamento, vai atrasar o nosso lado", disse um taxista, sem se identificar.

Outro, que se apresentou como James Bond e disse trabalhar no local há cinco anos, acredita que o novo lugar da fila de espera dos táxis (lado esquerdo da via) oferece perigo.

"Atravessamos toda a pista para pegar o passageiro do lado direito, na frente ao shopping, em uma distância muito pequena. Isso pode atrapalhar o trânsito e causar acidentes", afirmou. Mas não reprovou totalmente as mudanças: "Prefiro pensar que estão analisando os pontos positivos e negativos".

Para Fabrizzio Muller, da Transalvador, quase todas as alterações podem ser repensadas, mas o trajeto que os taxistas faziam, por exemplo, não pode ser refeito.

"A via em que passam para chegar ao ponto de táxi é de mão única agora. Mas a intenção é que façam o percurso maior em menos tempo. Antes, eles ficavam presos no congestionamento", disse.

Sobre a travessia dos veículos de um lado a outro da rua em frente ao shopping, o superintendente prometeu: "Se for necessária alguma intervenção, faremos".

<GALERIA ID=19794/>

