Mudança de local do Réveillon de Salvador não é confirmada pela Saltur

A Empresa Salvador Turismo (Saltur) não confirmou a mudança do local do Réveillon de Salvador, que há quatro anos acontece na praça Cairu, localizada no bairro do Comércio.

Em nota enviada à imprensa na tarde desta quinta-feira, 29, o órgão informou que o presidente da Saltur, Issac Edignton, "vem coordenando um amplo grupo de trabalho envolvendo diversos órgão públicos para viabilizar um novo projeto para a festa de fim de ano em Salvador."

Ainda segundo o comunicado, "a ação a acontece por determinação do prefeito ACM Neto que decidiu pela mudança principalmente em vista do crescimento evento. E que os estudos para viabilizar um novo espaço na Boca do Rio estão bastante avançados, onde uma vez aprovados pelo prefeito, deve ser anunciado por meio de uma coletiva ainda no mês de julho, onde serão apresentados todos os detalhes desse grande evento."

