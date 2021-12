Mudança de gestão é aprovada no Hospital Ana Nery

O Conselho Universitário da Universidade Federal da Bahia (Ufba) aprovou, por unanimidade nesta segunda, 18, a transferência da gestão do Hospital Ana Nery à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) - ligada ao Ministério da Educação e criada para gerir hospitais de ensino.

Com isso, o convênio entre a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) e a Ufba, que dividia a gestão com o governo, perderá a validade no próximo dia 26, e não será renovado nos termos atuais.

Os cargos comissionados serão devolvidos ao estado e um novo acordo com a Sesab deverá manter os cerca de 200 servidores estaduais cedidos ao hospital. Eles serão devolvidos gradualmente em até dois anos, período de transição até que todos os funcionários sejam contratados via concurso público.

Termo

O primeiro termo que deu início à transição para transferir o Ana Nery da Sesab para a Ufba foi assinado em 2007, durante a gestão do secretário Jorge Solla, hoje deputado federal.

Além do Ana Nery, o Hospital Edgard Santos (Hospital das Clínicas), no bairro do Canela, e a Maternidade Climério de Oliveira, localizada em Nazaré, também estão sendo administrados pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares no estado da Bahia.

Concurso

Nestas outras duas unidades de saúde também voltadas para o ensino já foi realizado concurso público para contratação de profissionais de saúde.

