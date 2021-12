Muda de maconha é encontrada em horta de escola no Costa Azul

Uma muda de maconha foi encontrada na manhã desta quarta-feira, 6, na horta do Colégio Estadual Thales de Azevedo, localizado no bairro do Costa Azul, em Salvador.

A Ronda Escolar foi acionada pela direção da instituição de ensino após localizar uma ‘planta desconhecida’ no canteiro da escola. O responsável por plantar a muda no local é desconhecido.

Em nota, a Polícia Militar (PM-BA) informou que a planta foi retirada e a direção registrou o boletim de ocorrência na 9ª Delegacia Territorial (DT/Boca do Rio), onde a diretora da instituição também prestou depoimento.

adblock ativo