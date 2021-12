MSTS ignora reintegração e permanece em terreno

Os integrantes do Movimento dos Sem-Teto (MSTS) que ocupam terreno anexo ao condomínio Bosque Imperial, na avenida São Rafael, receberam nesta sext-feira, 12, um oficial de justiça que informou sobre a reintegração de posse da área. O grupo não assinou o documento e afirmou que vai permanecer no terreno.

"Só vamos sair com a assinatura do termo de ajuste e conduta (TAC), como aconteceu no terreno que ocupávamos antes de vir pra cá", disse o representante do MSTS, Nivaldo Araújo.

Os integrantes do movimento alegam que não têm para onde ir após saírem de um terreno de 1.038.000 metros quadrados na Estrada Velha do Aeroporto, que só desocuparam após o governo do estado se comprometer a comprar 5% da área para a construção de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida.

O condômino Marineu Figueiredo, que colabora na administração, informou que tentou negociar com o movimento, mas não houve acordo.

"Provei a eles que tínhamos escritura desde 1997. Demos queixa na 10ª Delegacia, em Pau da Lima, entramos com um pedido de liminar no dia 2 de fevereiro e o oficial veio hoje para informá-los". Os representantes do movimento negam a tentativa de conversa e afirmam que o terreno estava abandonado.

TAC

Segundo o MSTS, são 2.500 inscritos no programa, que ainda estão sem ter onde morar. No termo de compromisso assinado, os sem-teto ficaram de apresentar um projeto técnico para construção das moradias.

Em 1º de fevereiro, três caminhões do MSTS ocuparam a área verde do condomínio. Após isso, os moradores informaram que a igreja situada no local suspendeu as atividades. Cerca de 350 famílias estão na área. No local, os integrantes do MSTS instalaram barracos de madeirite cobertos por telhas de amianto.

A equipe de A TARDE não conseguiu contato com a assessoria da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano até o fechamento desta edição. Já a Casa Civil informou que o caso não é competência da pasta, pois trata-se de área particular.

