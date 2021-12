MSTS está há 11 dias em prédio no Horto Florestal

As 36 famílias - cerca de 170 pessoas - integrantes do Movimento dos Sem-Teto de Salvador (MSTS) continuam a ocupar o Condomínio Jardim Petrópolis, no Horto Florestal, há 11 dias.

A Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom) notificou e pediu a retirada dos integrantes nas 24 horas após a ocupação por questões de segurança. Mas, por ser propriedade privada, a retirada deve ser providenciada pelos proprietários, segundo a assessoria do órgão, que não soube informar quem são os donos.

A equipe de A TARDE esteve no local e constatou que os tapumes metálicos estavam trancados com cadeados. Os seguranças contratados pelos proprietários também já não estavam lá. Uma das líderes do MSTS, Leiliana Lima, informou que o movimento recebeu comunicado advertindo-os a desocupar o espaço.

"Um dos que se dizem advogados do proprietário vieram aqui. Apareceram uns quatro aqui. A gente não saiu porque o prefeito e a defensoria marcou hoje (terça-feira) à tarde, às 14h, para negociar o que pode ser feito. O líder do movimento, Jhones Bastos, está com eles e a Defensoria Pública", disse.

"Há dois dias um oficial de justiça esteve aqui para trazer a reintegração de posse. Não assinamos, tiramos foto e entregamos para a defensoria", afirmou Leiliana.

Reivindicação

A assessoria de comunicação da prefeitura, a Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps), a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Defesa Civil (Sindec) e a Sucom foram contatadas, mas não houve confirmação sobre a reunião.

A assessoria da Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Governo do Estado da Bahia (Sedur) informou que não se trata de uma reivindicação específica do programa Minha Casa, Minha Vida, que os integrantes do MSTS reivindicam moradia e que a demanda é direcionada à prefeitura e não ao governo do estado.

A Semps informa que o governo do estado solicitou a visita de técnicos da secretaria ao local, o que foi feito nesta terça-feira, 19, mas a liderança do movimento não foi encontrada. Sendo assim, ficaram de voltar nesta quarta, 20, a pedido da liderança dos ocupantes. Até o fechamento desta edição, a Defensoria Pública não retornou as ligações.

