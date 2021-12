MST faz vigília no Farol contra impeachment da presidente

Os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST), que ocuparam na manhã deste sábado, 16, a BR-324, sentido Salvador, chegaram ao bairro da Barra por volta das 14h, em 18 ônibus.

As famílias acamparam no gramado em frente ao Farol da Barra, onde montaram barracas, próximas aos banheiros químicos e a um caminhão-pipa, providenciados pela Central Única dos Trabalhadores (CUT) na Bahia.

Segundo a integrante do MST Leonice Rocha Ferreira o local foi escolhido por ser "simbólico", uma vez que foi onde manifestantes pró-impeachment se reuniram na última quarta-feira. "Estamos aqui somente para denunciar o golpe, criminoso para nós. Queremos colocar que não vai haver golpe e continuaremos lutando pela democracia. Dizemos não à violência, mas sim à democracia", afirmou a militante, que está ocupada no gramado do Farol.

Segundo os organizadores, os manifestantes devem ficar em vigília até domingo, 17, para acompanhar a votação do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff na Câmara dos Deputados, em Brasília.

No domingo, por volta das 9h, outros militantes de centrais sindicais, partidos políticos e movimentos sociais devem chegar ao ponto turístico para acompanhar também a votação. Integrantes do movimento informam que há a possibilidade de que um telão seja instalado na área, para a transmissão da votação.

adblock ativo