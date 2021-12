MST deixa acampamento no CAB durante madrugada

Os integrantes do Movimento Sem-Terra (MST) deixaram na madrugada desta quarta-feira, 18, a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), onde eles estavam acampados. A decisão foi tomada durante assembleia na noite de terça, 17, após reunião com o governador Rui Costa (PT).



No encontro, o petista se comprometeu a manter apoio aos assentamentos com educação, recuperação de estradas, capacitação técnica dos produtores e mecanização de cadeias produtivas. O governador também acordou levar ao Ministério do Desenvolvimento Agrário a reivindicação pela reforma agrária.



Depois da reunião com o governador, os Sem-Terra discutiram as promessas e decidiram desmontar o acampamento no Incra. Esse processo seguiu pela madrugada, quando eles deixaram o CAB com destino aos assentamentos.



Na sede do Incra, restou o lixo deixado pelos trabalhadores rurais, revelando que eles acamparam no local. Nesta manhã, funcionários do Incra faziam a limpeza do local.



Marcha



A caminhada dos Sem -Terra começou na última segunda, 9, saindo de Feira de Santana com destino a Salvador.

A marcha foi realizada em etapas, sendo que eles percorriam cerca de 15 km por dia. Eles chegaram em Salvador na segunda, 16, quando acamparam em Águas Claras. Na manhã de terça, o grupo seguiu para o CAB, onde acamparam.

