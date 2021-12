MST bloqueia BR-324 contra impeachment da presidente

Integrantes do Movimento de Trabalhadores Sem Terra (MST) da Bahia começaram, há pouco, um bloqueio na BR- 324 no sentido que vai para a capital baiana com o objetivo de protestar contra o impeachment da Presidenta Dilma Rousseff.

Segundo o presidente estadual do MST, Evanildo Costa, o grupo já ocupa a via, próximo ao município de Simões Filho, e segue para a cidade, onde fará vigília no Farol da Barra. "A nossa intenção é dormir no Farol da Barra, onde aguardaremos os companheiros para acompanharmos neste domingo a votação do impeachment", disse o líder.

Mais adiante, em um posto de gasolina, na altura do quilômetro 604, também na BR 324, integrantes ligados à diretoria de centrais sindicais como Central Única dos Trabalhadores, Bahia (CUT), Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB) e outros sindicatos, aguardam as famílias do MST, para prosseguir em caminhada.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) da Bahia divulgou na última sexta-feira, 15, uma recomendação aos usuários da rodovia, para que os motoristas evitem o trecho Simões Filho-Salvador. Segundo o informe, a PRF diz que " o órgão estará trabalhando com reforço no efetivo para garantir a manutenção da ordem pública" e "diminuir os transtornos aos usuários das rodovias".

adblock ativo