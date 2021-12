MPT investigará recrutamento de mulheres para camarote

O Ministério Público do Trabalho da Bahia (MPT-BA) confirmou nesta sexta-feira, 9, que vai investigar o caso de recrutamento de garotas promovido por uma agência para um camarote no carnaval de Salvador. A denúncia foi feita, nesta quinta-feira, 8, em reportagem do Portal A TARDE, após grande repercussão nas redes sociais do post publicado no Facebook pela Mega Polo Models.

Para o procurador Bernardo Guimarães, a situação é grave. "Fica clara a lesão de afronta à dignidade da mulher. São exigências que violam essa dignidade." De acordo com o procurador, a prostituição não é crime, mas incitá-la é.

A página em si já é motivo de investigação, mesmo não havendo comprovação do agenciamento. "Apenas o fato do anúncio ter sido publicado já gera motivo para investigação", falou Guimarães. Um outro ponto que provoca a apuração do caso é a exigência de beleza. "No anúncio também há discriminação, quando falam em 'beleza é fundamental'", completa.

Ainda não foi definido qual procurador ficará com o caso, mas tanto o MPT-BA como o Ministério Público da Bahia (MP-BA) podem investigá-lo. "Já me antecipei e enviei o material para o ministério público", informou Guimarães.

Segundo o procurador, o primeiro passo vai ser descobrir quem está à frente dessa empresa. Sendo identificada a irregularidade, o MPT pode abrir uma ação civil pública para impedir que essa empresa volte a realizar essa prática, além de pedir uma indenização coletiva.

Há dois dias, a reportagem tenta contato com a empresa Mega Polo Models pelo telefone indicado na página do Facebook, mas ninguém atende. Mulheres que confirmaram a presença no evento também foram contatadas mas não responderam.

Entenda o caso

Após repercussão nas redes sociais, na quinta, do anúncio publicado na Fan Page da Mega Polo Models, as empresas que organizam o camarote, a cervejaria Ambev e a produtora 2GB, se pronunciaram afirmando que são veementemente contra qualquer prática que não esteja em total conformidade com a lei. Além de não acreditarem na existência do serviço.

Informaram também que já acionaram seus setores jurídicos para identificar o mais rápido possível os responsáveis pelo anúncio e tomarem as medidas cabíveis.

