MPT investiga denúncias contra obra em Patamares desde 2013

A assessoria de comunicação do Ministério Público do Trabalho (MPT) informou que há um inquérito instaurado, desde agosto de 2013, para investigar denúncias de descumprimento de normas de saúde e segurança no ambiente de trabalho da obra de edifício situado na rua Bicuíba, 288, Colina A, em Patamares, Salvador.



A referida obra foi citada em matérias publicadas por A TARDE, nas últimas semanas, a respeito de problemas no prédio Jardim Brasília - que ameaça ruir e levar junto outros dois edifícios em Pernambués - e cujos responsáveis, Antônio Carlos dos Santos e Solange de Jesus, também estariam envolvidos com a construção em Patamares.



Oficialmente, o prédio já em fase final de construção na rua Bicuíba tem como responsável Noerlange de Jesus, filha de Solange.



"O inquérito investiga, principalmente, o descumprimento de normas técnicas que garantem a integridade física dos trabalhadores, além de obrigações legais elementares", informa o comunicado do MPT.



Ainda de acordo com o órgão, a falta da comprovação de itens como registro de ponto e assinatura de carteira de trabalho dos funcionários fez com que os fiscais do MPT já tenham emitido nove autos de infração trabalhista na obra.



Transtornos



A equipe de A TARDE identificou a construção em Patamares após receber denúncias de famílias prejudicadas por problemas no prédio de Pernambués - além de também confirmar queixas de moradores de condomínio da Colina A.



Esses vizinhos da rua Bicuíba têm sofrido com quedas de materiais da obra, tendo, inclusive, registros em fotos dos danos.



O MPT informa que a atuação do órgão "se restringe a relações de trabalho".



E que "no caso de danos a terceiros, a competência para atuar é, inicialmente, da prefeitura ou, em caso de impossibilidade de solução por via administrativa, de ação judicial na Justiça estadual.

