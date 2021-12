MPT instaura inquérito para apurar acidente com operário

O Ministério Público do Trabalho (MPT) na Bahia instaurou, nesta sexta-feira, 10, inquérito civil para apurar o acidente com o operário José Moreira da Costa, de 52 anos, na quinta, 9, que ficou ferido após cair no poço de elevador da obra Pabrad, do Grupo Fator, no bairro da Pituba.

O MPT vai analisar se o acidente foi consequência de falhas no cumprimento de normas de saúde e segurança no meio ambiente de trabalho. Segundo o órgão, este foi o segundo incidente ocorrido na construção civil esta semana.

De acordo com o procurador Luís Carneiro, coordenador regional de Defesa do Meio Ambiente de Trabalho do MPT, é preciso modificar a cultura nas empresas de construção civil no que se refere ao que determina a lei para a garantia da integridade física e mental dos trabalhadores.

O procurador afirma ainda que é preciso apurar as circunstâncias do acidente, que, segundo ele, só ocorre quando acontece uma sequência de falhas nos dispositivos de segurança previstos na legislação.

Conforme o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Construção e da Madeira da Bahia (Sintracom-BA), no momento do acidente, José Moreira da Costa, ajudante prático da Munford Santana Construções e Serviços Ltda., estava sem o uniforme de trabalho.

Em 2013, foram registrados na Bahia 48 acidentes deste tipo, 19 a mais do que no ano anterior, quando foram computadas 29. No ano de 2010, Salvador registrou o maior acidente na construção civil, que resultou em nove mortos durante a queda de um elevador em obra da Construtora Segura Ltda., condenada em primeira instância em ação movida pelo MPT.

