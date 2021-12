MPT ganha nova sede na capital baiana

O novo prédio do Ministério Público do Trabalho (MPT) foi inaugurado nesta quinta-feira, 23, na Av. Sete de Setembro, Corredor da Vitória, em solenidade que contou com a presença do governador Rui Costa, do prefeito ACM Neto e do ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira.

A nova sede do MPT possui 16 pavimentos, que vão abrigar os gabinetes dos procuradores do estado. A base ganhou também um Memorial do Trabalhador, inaugurado nesta quinta, em anexo ao prédio. O espaço é dedicado a exposições vinculadas à história do trabalho no estado, bem como à memória do MPT.

Durante a cerimônia, o procurador-chefe do MPT, Alberto Balazeiro, falou sobre os desafios de renovar a estrutura do órgão. “Em um momento de união dos poderes, conseguimos que os obstáculos fossem superados. Essa solenidade, hoje (quinta-feira), traduz o sentimento de cooperação que reflete em um trabalho que é de todos”, enfatizou Balazeiro.

História

O processo de curadoria do Memorial do Trabalhador foi feito por Adélia Marelin Bitencourt, procuradora regional do trabalho aposentada. “O espaço foi idealizado para preservar o respeito às lembranças de colegas que engrandeceram a história do trabalhador”, pontuou Adélia.

Na sala histórica do memorial, objetos como carteira de trabalho de antigos procuradores, óculos e selos comemorativos podem ser observados pelos visitantes. Além disso, também foi montado um gabinete representando as antigas salas dos servidores.

Para o procurador-geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, o espaço tem a função de resgatar a memória do trabalhador brasileiro.

“Temos uma história muito rica no mundo do trabalho, desde a escravidão e todo o processo de luta pelos direitos trabalhistas, e esse local visa isso, a preservação da memória do trabalho. Estas instalações, antes de assegurar mais conforto e condições de trabalho para nossos servidores e membros do Ministério Publico, vão assegurar o acolhimento e conforto para a sociedade que nos procura”, pontuou Fleury.

*Estagiária sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

