MPT abre inquérito para investigar morte de engenheiro no aeroporto de Salvador

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu um inquérito para apurar o acidente de trabalho que causou a morte do engenheiro eletricista Elison Santos Barbosa, de 35 anos, ocorrido na quinta-feira, 20, no Aeroporto Internacional de Salvador.

Elison teria sofrido uma forte descarga elétrica na pista principal do terminal aéreo e após ser socorrido pelas equipes de atendimento pré-hospitalar, teria sido conduzido ao Hospital Municipal de Salvador, onde foi constatada a sua morte.

Segundo o MPT, a pista principal do aeroporto chegou a ficar fechada depois que uma obra, realizada durante a madrugada, causou o desligamento da sinalização luminosa em seu entorno. Ao tentar fazer a religação, o engenheiro teria tocado num quadro elétrico que julgava estar desenergizado e levou o choque.

Na sexta-feira, 21, auditores fiscais do trabalho estiveram no local para iniciar as investigações sobre a responsabilidade do acidente. A equipe retornará ao local na próxima semana quando fará também as solicitações de documentos das empresas envolvidas.

O MPT também informou em nota que, segundo familiares, Elison era funcionário de uma empresa terceirizada que prestava serviços no local, mas não indicaram o nome da empresa.

adblock ativo