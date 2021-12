MPT abre inquérito para apurar morte de operário no metrô

O Ministério Público do Trabalho na Bahia (MPT) instaurou um inquérito, nesta sexta-feira, 30, para investigar as causas da morte do sul coreano Kim Jong Pyo, na quinta, 29. O técnico que prestava serviço à Companhia de Concessões Rodoviárias (CCR), morreu eletrocutado.

De acordo com a assessoria do órgão, a procuradora Carlene Guimarães já solicitou um relatório à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), responsável por fiscalizar a obra.

O inquérito irá apurar se houve falha na segurança e a responsabilidade pela morte do operário. O MPT também quer identificar se as normas de segurança estão sendo cumpridas na obra. O prazo para conclusão do inquérito é de 30 dias.

A assessoria de comunicação da CCR Metrô Bahia disse que Kim Jong recebeu auxílio imediato do Samu e Bombeiros. A empresa também informou que o fato já esta sendo apurado.

Após a morte do sul coreano,os operários do metrô paralisaram as atividades na manhã desta sexta, enquanto a SRTE fiscalizava a obra. A morte de Kim Jong foi a primeira registrada nas obras do metrô de Salvador.

