MPL obtém audiência pública com Wagner mas mantém ocupação

O protesto pacífico do Movimento Passe Livre, na manhã desta terça-feira, 23, na Assembleia Legislativa da Bahia e na Governadoria, Centro Administrativo, resultou na convocação de uma audiência pública para o próximo dia 8 de agosto, às 14h, na própria AL-BA. A decisão partiu do presidente da AL-BA, Marcelo Nilo, em conversa com o grupo durante a mobilização.

Na ocasião o secretário de comunicação, Robson Almeida, prometeu a presença do governador Jaques Wagner na sessão. "Na Governadoria, o secretário disse que Wagner queria receber uma comissão, mas não queremos negociação com um grupo. Solicitamos uma audiência pública com a presença de todos", esclarece um dos integrantes do MPL.

No entanto, o grupo de 24 pessoas que está acampado na Câmara Municipal desde a tarde desta segunda-feira, 22, decidiu manter a ocupação do local por tempo indeterminado. Isto porque, em conversa com o presidente da Casa, Paulo Câmara, e vereadores para marcar data de reunião com prefeito ACM Neto, para negociação dos sete itens prioritários na carta de reivindicação do movimento, foi proposta a data de 9 de agosto, considerada insatisfatória. "Queremos que a negociação com o prefieto ocorra o mais rápido possível", disse um dos integrantes do MPL.

Os 60 manifestantes retornaram à Câmara Municipal, tendo como prioridade a redução imediata da passagem de ônibus para R$ 2,50. Policiais militares colocaram uma grade na entrada da casa, impedindo a passagem dos demais.

adblock ativo