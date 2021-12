MPL faz rolezinho em shopping e critica preconceito

Os rolezinhos, que têm invadido os shoppings de todo país, também ganharam os shoppings de Salvador. Com caráter de protesto, desde às 16h, integrantes do Movimento Passe Livre Salvador (MPL-SSA) se reuniram na entrada do Salvador Shopping, com acesso à avenida Tancredo Neves, para repudiar as ações contra os rolezinhos no Brasil.

Cerca de 10 pessoas se apresentaram no centro comercial, e, com caixa de som e microfone, se revezaram entre falas contra o racismo e a discriminação a jovens da periferia. Um dos integrantes do movimento e também sociólogo, Walter Altino, expôs as intenções do manifesto. "O jovem negro da periferia tem o mesmo direito que qualquer outro cidadão tem de acesso ao shopping, de passear e de consumir", comentou.

O integrante do Instrumento de Luta e Organização da Classe Trabalhadora (Intersindical), Franklin Oliveira, também esteve presente e relatou uma situação que também vê nos shoppings da capital baiana. "Já presenciei um casal de negros sendo maltratado no Habib's, na Centenário, e por isso estou aqui para dizer que é preciso acabar com o preconceito e que os shoppings devem permitir o acesso de qualquer pessoa, seja ela negra, branca, pobre ou rica", disse.

Iguatemi - No Shopping Iguatemi, um encontro habitual ocorreu desde o início da tarde deste sábado. Pelo menos dois grupos de jovens circulavam pelo shopping - um de moradores de Cajazeiras, com aproximadamente 15 pessoas, e o outro maior, de 40 jovens, moradores da Liberdade.

Segundo um dos integrantes da Liberdade, Rafael Passos, de 20 anos, os rolezinhos do grupo, nomeado Família no Talento, têm o objetivo de levar lazer e unir os amigos e colegas do bairro. "Viemos dar um rolé, fazer amizades, namorar e comprar", completou.

Um homem, que aparentava 50 anos e não quis se identificar, repreendeu a equipe de reportagem por estar conversando com o grupo. "Vocês estão incentivando esse tipo de coisa", afirmou.

Em contato com a assessoria do Iguatemi, o shopping informou que mantém uma política de respeito a toda e qualquer manifestação social e acredita na livre expressão do pensamento, mas que não está de acordo com atitudes em desacordo com as normas de conduta do estabelecimento.

Já a administração do Salvador Shopping disse que mantém o funcionamento normal do centro comercial neste final de semana e que acompanha atentamente o assunto junto às autoridades competentes.

Nos rolezinhos deste sábado não foi identificada nenhuma manifestação de caráter violento ou que levasse prejuízos às lojas dos shoppings.

