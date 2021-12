MPL faz manifestação na Câmara de Salvador

O Movimento Passe Livre (MPL) Salvador promove, nesta segunda-feira, 22, manifestação na Câmara Municipal de Salvador. Segundo post na página oficial do grupo nas redes sociais, a ação é uma ocupação.

Integrantes do grupo pedem apoio à sociedade. "Saia da sua casa agora para fazer vigília e impedir qualquer tipo de agressão policial. Vamos fazer uma virada cultural, com poesias, música, dança, etc", afirma o post.

Alguns manifestantes se acorrentaram para protestar.

adblock ativo