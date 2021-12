MPL fará caminhada até a Arena Fonte Nova neste domingo

Após quatro horas de discussão, integrantes do Movimento Passe Livre Salvador decidiram sair às ruas neste domingo, 30, para um novo protesto. Os manifestantes pretendem se concentrar no Campo Grande às 9h e seguir em caminhada até à Arena Fonte Nova, onde será realizado, às 13h, o jogo Uruguai X Itália pela Copa das Confederações.

A decisão foi tomada no sábado, 29, após assembleia conturbada realizada no Passeio Público. Cerca de 200 pessoas se reuniram às 14h para debater os rumos do protesto. A dificuldade inicial se deu até para a escolha da composição da mesa que iria coordenar os trabalhos.

Dentre as diversas sugestões, estavam ainda uma caminhada em direção à casa do governador Jaques Wagner, à região do Iguatemi e à Governadoria. No entanto, os participantes só chegaram a um consenso por volta das 18h e optaram ir em direção à arena.

"Amanhã (domingo) é o último jogo na Bahia. Não pode existir possibilidade de não fazer o ato na Fonte Nova", defendeu um dos integrantes.



Conturbado - Por conta das discussões, até o início da noite os manifestantes não tinham conseguido votar outros pontos como um ato no 2 de Julho e a entrega de uma carta ao governador com reivindicações e reclamação sobre "ação truculenta da polícia".

"Essas discussões entre os manifestantes são policiais que estão infiltrados e querem desorganizar ainda mais o movimento e ficam provocando brigas", disse um estudante que não quis ser identificado.

Na assembleia, ainda estiveram presentes os vereadores Gilmar Santigado (PT), Leo Prates (DEM) e Hilton Coelho (PSOL). Na pauta ainda foi sugerida a indicação de datas para a realização de uma audiência pública na Câmara de Vereadores para discutir as reivindicações, mas até o fechamento desta edição apenas o ato deste domingo tinha sido votado. A votação da audiência pública está prevista para a próxima quarta-feira, 3.

adblock ativo