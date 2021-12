MPL divulga carta de reivindicações que levará a Neto

O Movimento Passe Livre Salvador leu, nesta quarta-feira, 26, em assembleia no Passeio Público, a carta com 21 reivindicações que vai ser apresentada ao prefeito ACM Neto nesta quita, 27. O documento completo foi distribuído em panfletos no local.

Os principais pontos das reivindicações versam sobre mobilidade urbana e transporte público. Ato nesta quinta vai sair do Campo Grande para a Prefeitura Municipal, às 14 horas. Em nota na terça-feira, 25, Neto disse estar disposto a receber representantes do movimento.

