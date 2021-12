MPL confirma passeata até o Iguatemi neste sábado

O Movimento Passe Livre de Salvador confirmou nesta sexta-feira, 21, concentração a partir das 14h no Campo Grande, neste sábado, 22. Dessa vez os manifestantes farão caminhada até o Iguatemi. Outros grupos também têm marcaram passeata. Uma delas inclui caminhadas a partir de 12h saindo do Iguatemi, do Cabula e do Rio Vermelho.

Entre os diversos grupos, há concentrações marcadas ao meio dia para o Iguatemi e outro grupo propõe seguir até a avenida Bonocô para fechar as duas pistas. As manifestações têm milhares de pessoas confirmadas pelo Facebook.

Na página do Movimento Passe Livre de Salvador, estão listadas as deliberações feitas em plenária:

1. O Passe Livre é pauta prioritária do movimento

2. Assegurar Passe Livre para estudantes e desempregados

3. Auditoria das contas do metrô

4. Auditoria das contas "caixa-preta" do Setps

5. Reativação do Conselho Municipal de Transporte

6. Estabelecer o Conselho da Cidade com caráter deliberativo

7. Lutar contra a privatização da Estação da Lapa

8. Lutar pela municipalização do transporte

9. Lutar pela estatização das empresas de transporte

10. Assegurar transporte 24 horas

11. Lutar por uma melhor política de mobilidade urbana

12. Implantação de ciclovias em toda a cidade

13. Lutar pela Tarifa Zero

14. Auditoria dos gastos da Copa

15. 10% do PIB para educação pública, gratuita, e de qualidade.

16. Anulação da PEC 37

17. Lutar contra a criminalização dos movimentos sociais

18. 100% do Pré-sal e da Petrobrás para financiamento estatal

19. Aumento em mais de 100% nos alimentos de Cesta básica.

20. O repúdio do movimento à mídia golpista, que busca manipular o movimento

21. O movimento se articulará com as pautas das manifestações que estão ocorrendo nacionalmente

22. Fazer uma carta aberta com as pautas do movimento

23. Mobilizar de forma criativa, dialogar com grupos artísticos

24. Convocar demais movimentos sociais para compor as manifestações"

O evento é definitivamente APARTIDÁRIO e sem líderes. Busquemos sempre o consenso!

