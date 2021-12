MPF sugere que PM evite uso de bala de borracha em protestos

O Ministério Público Federal na Bahia (MPF) recomendou que a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP) suspenda as abordagens com uso de balas de borracha, spray de pimenta e gás lacrimogêneo durante as manifestações.

O órgão orienta que a polícia só use essas armas em caso de "extrema necessidade para garantia da ordem pública, quando houver risco de grave acidente e apenas para reprimir as condutas daqueles que efetivamente transbordarem o direito de manifestação", de acordo com nota divulgada no site do MPF.

O MPF ressalta que o direito de manifestação é previsto pela Constituição Federal. O órgão deu prazo de cinco dias úteis para a SSP se pronunciar se vai aceitar a recomendação.

A medida foi tomada depois de denúncias de manifestantes de abuso de autoridade por parte da polícia durante as manifestações que acontecem na cidade desde a semana passada.

Nota à imprensa

Em nota dfistribuída à imprensa via e-mail, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia informa que "continuará a utilizar os armamentos não-letais necessários para coibir atos de violência". Leia a nota:

"Seguindo determinação de protocolos internacionais, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) esclarece que a Polícia Militar continuará a utilizar os armamentos não-letais necessários para coibir atos de violência durante manifestações populares. A SSP acrescenta que tais armas somente são usadas com o objetivo de garantir a ordem pública, depois de esgotadas todas as tentativas de negociação, e apenas em situações de extrema necessidade."

