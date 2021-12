MPF questiona tarifas de estacionamento do aeroporto

O Ministério Público Federal (MPF) concedeu parecer favorável à ação civil pública ajuizada pela Associação Baiana de Defesa do Consumidor (Abdecon) para que a empresa responsável pelo estacionamento do aeroporto de Salvador adote a cobrança fracionada pela permanência no local.

Atualmente, o estacionamento cobra R$ 12 aos clientes pela hora, mas não tem política de tarifar valores menores para permanência inferior a 60 minutos. A partir da segunda até a quarta hora, o consumidor paga adicionais de R$ 8. Da quinta à sexta hora, são cobrados mais R$ 10.

A forma de cobrança do estacionamento se contrapõe ao que especifica a Lei Municipal 8.055/2011, que estabelece uma tolerância de 15 minutos, além de determinar cobrança fracionada da hora que o veículo permanecer em uma vaga do estabelecimento.

Segundo o parecer do procurador regional da República Bruno Calabrich, a cobrança da tarifa cheia na primeira hora é abusiva, além de impedir o direito da população ao uso do bem público. Para o MPF, "existe a cobrança de vantagem manifestamente excessiva dos consumidores".

Reclamação

O motorista Jadson da Silva classificou como "absurdo" o valor de R$ 22 pago por ele, na manhã de ontem, depois de estacionar por uma hora e cinco minutos. "São preços incompatíveis com os praticados no restante da cidade. Se a gente fica um minuto a mais paga R$ 12 mais caro", reclamou.

Como exemplo, o condutor citou os preços adotados nos maiores centros de compras da capital baiana, que cobram, em média, R$ 6 por quatro horas de permanência, além de estabelecer uma tolerância de 15 minutos sem qualquer tipo de ônus para o consumidor.

Morador de Brotas, o estudante Leonardo Cardoso, 23 anos, precisou pagar o estacionamento do aeroporto por dois dias consecutivos, para resolver pendências de documentação no posto local da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

"É extremamente abusivo, pois ontem (quarta) eu não levei nem 15 minutos estacionando, pois teria de voltar no dia seguinte, hoje (quinta)", explicou o rapaz. "Nessa brincadeira, foram gastos R$ 24, sem falar o consumo de combustível", calculou.

