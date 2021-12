MPF instaura inquérito sobre obras retiradas ilegalmente em igreja de Salvador

O Ministério Público Federal (MPF) da Bahia instarou um inquérito para apurar a retirada de forma ilegal de cinco obras da igreja da Ordem Terceira de São Francisco, no Centro Histórico de Salvador.

De acordo com a publicação da portaria nº 6 do dia 6 de maio, a denúncia foi recebida em julho de 2017 pelo MPF de São Paulo, porque as obras estariam, na época, em exposição no Museu Afro do Brasil, na capital paulista.

A igreja da Ordem Terceira de São Francisco foi fundada em 1703 e tombada em 1938 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). As obras que teriam sido retiradas ilegalmente da igreja são do pintor baiano José Teófilo de Jesus.

Segundo o MPF da Bahia, foi solicitado ao Iphan e à Ordem Terceira de São Francisco que informem, no prazo de 20 dias, se existe inventários das obras que pertencem a igreja.

Por meio de nota, o Iphan informou que "ainda não foi notificado pelo Ministério Público Federal, portanto não irá se pronunciar sobre o assunto".

