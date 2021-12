MPF apura violação de direito de travesti em shopping

A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão (PRDC) do Ministério Público Federal na Bahia (MPF/BA) instaurou na sexta-feira, 10, um inquérito cívil público com o objetivo de apurar uma possível violação de direitos humanos das pessoas transgênero. A investigação acontece, após notícias de um abaixo-assinado movido por funcionários de lojas do Shopping Barra, em Salvador, que queriam impedir o acesso de uma funcionária travesti ao banheiro feminino.

De acordo com o MPF, a Constituição Federal determina que todo cidadão tenha o direito de tratamento de seus semelhantes como pessoa humana, sem qualquer discriminação de raça, sexo, cor, convicção política, filosófica ou religiosa. O órgão cita também, um julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a constitucionalidade da união civil homoafetiva, em 2011, que declarou o "reconhecimento do direito à preferencia sexual é direto e manação do princípio da dignidade da pessoa humana".

O procurador Regional dos Direitos do Cidadão substituto, Edson Abdon, considera preconceituosa a postura adotada pelas assinantes do manifesto, supostamente motivada por se sentirem constrangidas.

O MPF solicitou ao Shopping Barra uma cópia do abaixo-assinado e pediu para informar em quais lojas trabalham os funcionários envolvidos, incluindo a travesti alvo da manifestação. Solicitou também que o Grupo Gay da Bahia se manifeste informando se há notícias similares em relação a travestis, revelando onde e quando ocorreram. As instituições requisitadas terão dez dias úteis para apresentar as informações.

Inquérito Civil Público

É o procedimento interno instaurado pelo MPF para a investigação de danos ou ameaça de dano a bens de interesse difuso, coletivo ou individuais homogêneos. Geralmente o inquérito é preliminar ao ajuizamento das ações civis públicas, e compreende a requisição de informações junto às partes envolvidas para que o MPF possa dar seguimento a sua atuação.

