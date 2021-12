MP Vai às Ruas presta atendimento de paternidade responsável

O ônibus do projeto 'MP Vai às Ruas' estará estacionado na Praça Newton Rique, em frente ao shopping Iguatemi, para mais uma ação do 'Paternidade Responsável', no próximo sábado, 16, com atendimento gratuito das 8h às 17h.

Serão realizados atendimentos para reconhecimento de paternidade de crianças e adolescentes que estão sem o nome do pai no registro de nascimento, marcação de exames de DNA nos casos de investigação de paternidade, entre outras questões relacionadas à área cível.

A ação do Ministério Público do Estado da Bahia conta também com a exposição "15 anos do Projeto Paternidade Responsável", que estará até o próximo sábado, 16, na Alameda Luis Gama, 3º piso do Shopping Iguatemi. O projeto, que é pioneiro no Brasil, já promoveu o reconhecimento de paternidade de 50 mil pessoas.

adblock ativo