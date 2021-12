MP vai apurar problemas na construção de edifício

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) abriu inquérito civil para pedir apuração de irregularidades em uma das quatro torres do Condomínio Salvador Prime (na avenida Tancredo Neves), que causariam riscos à vida e à saúde dos moradores e pessoas que circulam pelo entorno do empreendimento.



O inquérito foi aberto na última terça-feira após o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) ter encaminhado à 4ª Promotoria de Justiça do Consumidor um ofício apontando os problemas denunciados por moradores ao órgão de fiscalização.



Entre as irregularidades descritas, estão a construção improvisada da rede de esgoto, falta de acesso às escadas de emergência, em caso, por exemplo, de incêndio, descarte irregular de lixo de clínica médica e instalação de tubulação de gás natural não prevista no projeto original.



Em nota, a assessoria de imprensa da incorporadora Syene Empreendimentos, responsável pela construção das torres do Salvador Prime, informou que "já está tomando providências para regularizar os itens de sua responsabilidade". Mas, ressaltou que a maioria dos itens apontados como irregulares são de responsabilidade da administração do condomínio.



Audiência



Devido à "gravidade do problema", a autora do inquérito, promotora de justiça Joseane Suzart, marcou uma audiência para a próxima sexta-feira, dia 17, às 14h30, na sede do Ministério Público da Bahia, no bairro de Nazaré.



Notificada ontem a comparecer à audiência, a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) informou que vai fazer uma vistoria no local antes da reunião. O dia ainda não foi definido.



Segundo a promotora, a expectativa é pela assinatura de um termo de ajustamento de conduta (TAC) em que os responsáveis pelo empreendimento se comprometam a corrigir os defeitos estruturais. "A providência imediata é a correção das irregularidades, com a possibilidade de assinatura de um termo de ajustamento de conduta. Não pode deixar como está, pois há possibilidade de dano para os condôminos e quem está no entorno", afirmou ela.



No ofício do Crea-Ba, um dos principais problemas apontados é a realização de intervenções não previstas no projeto do local. Entre eles está a instalação de uma chaminé.

adblock ativo