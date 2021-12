MP rejeita auto de resistência em ação policial que matou 12

Após três meses de investigação, o Ministério Público da Bahia concluiu que não se caracteriza como auto de resistência a ação dos PMs da Rondesp na qual 18 pessoas foram baleadas, sendo que 12 morreram. O fato ocorreu em 6 de fevereiro na Vila Moisés, no Cabula.

"Não foi confronto. Houve homicídio e os policiais responsáveis serão denunciados", disse o promotor Davi Gallo, coordenador do grupo composto por outros três promotores, que apurou a ação.

Segundo Gallo, o procedimento foi concluído e um relatório é elaborado pelos quatro promotores, para apresentação da denúncia à Justiça, dia 18.

"Só após a conclusão dessa peça criminal poderemos fornecer os detalhes da investigação. Mas o que posso adiantar é que algumas pessoas serão responsabilizadas criminalmente, vai ter ação penal. Possivelmente, o da Polícia Civil aponta para a mesma direção. A verdade é uma só", disse o promotor.

A Polícia Civil informou que os delegados ainda não estão satisfeitos com o resultado das investigações. Segundo a assessoria, o diretor do DHPP, José Bezerra Jr., acredita que ainda são necessárias outras oitivas e é possível que haja novas perícias. Após pedir prorrogação ao MP duas vezes, a corporação tem até o dia 28 para concluir inquérito.

Versão oficial

A Secretaria da Segurança Pública diz que a reconstituição será ainda esta semana e que só comentará o caso quando o inquérito for concluído. No dia da ação policial, a SSP convocou a imprensa e apresentou armas, drogas e explosivos que teriam sido apreendidos com as pessoas mortas no alegado confronto.

A polícia disse que foi até a Vila Moisés apurar a denúncia de que 30 homens se preparavam para atacar um banco. Na ocasião, a polícia informou que nove das 12 vítimas tinham passagem.

No entanto, voltou atrás, dizendo que apenas dois dos 18 baleados tinham passagem pela polícia. O governador Rui Costa disse que só se manifestará após a conclusão das apurações.

