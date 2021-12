MP recorre da decisão de soltar médica Kátia Vargas

O Ministério Público estadual (MP-BA) impetrou nesta terça-feira, 17, recurso na 1ª Vara de Execuções Penais contra a decisão do juiz Moacyr Pitta Lima Filho de conceder alvará de soltura à médica Kátia Vargas, acusada de causar a morte dos irmãos Emanuel e Emanuelle Dias Gomes, no dia 11 de outubro, em Ondina.



Segundo o promotor Davi Gallo, a ordem pública ainda não foi restabelecida. "A prisão dela só se justifica para manter a ordem pública, acalmar a população", disse.



Também nesta terça, as delegadas Jussara Souza (titular) e Acácia Nunes (assistente), da 7ª Delegacia (Rio Vermelho), responderam às acusações do perito Ricardo Molina, contratado pela defesa.

Na última segunda-feira, Molina apresentou o laudo técnico que elaborou sobre o caso e, além de contestar a perícia do Departamento de Polícia Técnica (DPT), chamou Jussara de "criminosa". "Esse caso é uma série de ajustes, mitos, slogan e publicidade", criticou o perito.



Jussara Souza repudiou a afirmação. "O senhor Molina foi contratado para defender alguém que está sendo acusado de um crime, então ele pode ter se confundido na terminologia. Nosso trabalho foi confirmado por todos os órgãos que integram a percepção criminal e culminou com a pronúncia da acusada por duplo homicídio triplamente qualificado", rebateu.



Na tarde de ontem, o advogado Sérgio Habib agendou uma entrevista coletiva da médica, mas cancelou devido ao estado de saúde dela. "Ela está dopada, não tem a menor condição de falar. Ela ficou ainda mais abalada quando tomou conhecimento da repercussão do caso", afirmou Habib.

