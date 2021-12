MP recomenda que Setur não reabra Centro de Convenções

O teatro Iemanjá, localizado no Centro de Convenções, não deve ser reaberto antes das obras complementares previstas em relatório técnico. Essa é a orientação de Rita Tourinho e Patrícia Medrado, promotoras de Justiça do Ministério Público da Bahia .

Em um documento enviado ao gestor da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur), Nelson Pelegrino, as promotoras também recomendam que o órgão evite liberar qualquer outro espaço do Centro de Convenções sem a finalização das obras apontadas como necessárias em um relatório técnico de engenharia enviado à secretaria.

Um engenheiro ouvido pelo MP disse que as obras previstas no contrato emergencial formalizado pela Setur não são suficientes. Portanto, "a reabertura do equipamento sem a realização das obras citadas no relatório técnico constitui efetivo risco à integridade física dos usuários", diz o relatório.

