MP recomenda paralisação das obras de shopping em Salvador

Após parte do forro de gesso despencar, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) recomendou nesta terça-feira, 26, em caráter de urgência, a paralisação das obras realizadas no Shopping Paralela, localizado na Av. Paralela, em Salvador.

Segundo o órgão, a promotora de justiça, Joseane Suzarte, solicitou a interdição com isolamento das áreas que apresentam riscos as pessoas, até que sejam demonstradas a segurança e a viabilidade que compõem a edificação.

A recomendação também foi encaminhada à Unime, à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Sedur) e à Defesa Civil Municipal (Codesal).

Ainda de acordo com o MP-BA, para essa decisão, a promotora levou em consideração as condições físicas irregulares, com rachaduras e ondulações no teto e nos pisos do shopping.

Por meio de nota, a assessoria do shopping informou à reportagem do Portal A TARDE que todas as solicitações feitas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) e pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) foram atendidas.

"Reconhecemos que as ondulações do G2 afetam essa percepção de segurança e conforto aos usuários, por isso, nos comprometemos em realizar prontamente as intervenções de nivelamento do piso, conforme exigido pela Sedur, Codesal e Crea-BA, ressaltando que as ondulações do piso do estacionamento não oferecem risco à estrutura do shopping", diz um trecho do informe (confira íntegra abaixo).

O caso

Na tarde da segunda, 25, parte do teto que fica situado no L2 do centro de compras desabou e atingiu um cliente que passava pelo local.

Já na manhã desta terça, técnicos estiveram no estabelecimento comercial para avaliar a estrutura, onde, após a inspeção, não constataram problemas ou irregularidades nas instalações.

